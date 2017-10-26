جولة جديدة من محادثات السلام بشأن سوريا نوفمبر المقبل

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، أن جولة جديدة من محادثات السلام الهادفة لإنهاء النزاع في سوريا ستعقد في جنيف اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وستجري المحادثات بعد اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في استانة عاصمة كازاخستان بين روسيا وإيران وتركيا.

وقال دي ميستورا في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي إن “الجولة المقبلة من المفاوضات ينبغي أن تركز على أمرين اثنين هما وليس بالضرورة بذلك الترتيب: صياغة الدستور ومتطلبات الإشراف الأممي على إجراء الانتخابات”.

وأوضح المسؤول الأممي أن مناطق “خفض التوتر” التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق أستانة في العاصمة الكازاخية يتم مواجهتها، لكنها لا تزال متماسكة”.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب (شمال سوريا)، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار الماضي.