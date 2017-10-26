“النهضة” تقرر دعم مرشح “نداء تونس” للبرلمان

قررت حركة “النهضة” التونسية، اليوم الخميس، دعم مرشح حزب “نداء تونس” عن دائرة ألمانيا في الانتخابات البرلمانية التونسية الجزئية، المقررة أيام 15 و16 و17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويتم تمثيل الجاليات التونسية في الخارج بـ 18 مقعداً من إجمالي 217 مقعداً في مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان).

وقالت حركة “النهضة“، في بيان لها، إن مكتبها التنفيذي قرر خلال اجتماع بالعاصمة تونس اليوم، دعم مرشح حركة “نداء تونس” والمساهمة في فوزه.

وأوضحت الحركة، أن قرار مكتبها التنفيذي جاء “بناء على قرار الدورة الـ 16 لمجلس الشورى القاضي بعدم المنافسة على المقعد”.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت إجراء انتخابات جزئية في دائرة ألمانيا، إثر شغور مقعد النائب الوحيد عن الدائرة، حاتم الفرجاني، بتعيينه كاتب دولة في الحكومة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعلن حزب “نداء تونس”، الأحد الماضي، عن تقدم فيصل حاج الطيب (41 عاماً) بأوراق ترشحه عن الحزب.

وتقدم للتنافس على مقعد دائرة ألمانيا 27 مرشحاً بين حزبيين ومستقلين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يذكر أن حزبا “النهضة” (إسلامي) و”نداء تونس” (ليبرالي) شريكان في حكومة الوحدة الوطنية الحالية بتونس.