السجن 3 سنوات لأردنيينِ معاقينِ حاولا الالتحاق بداعش

أصدرت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن 3 سنوات بحق متهمين اثنين من ذوي الإعاقة السمعية بعد تجريمهما بمحاولة الالتحاق بتنظيم داعش المتشدد والترويج للتنظيم بين أقرانهم من ذوي الإعاقة.

ووفق لائحة الاتهام فقد تعرف المتهم الأول عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” على شخص مقيم في إحدى الدول الأجنبية والذي يمتلك صفحة لتجنيد ذوي الإعاقة من الصم والبكم، وقد حسّن له صورة الانتساب لتنظيم داعش عبر المغريات المادية، طالباً منه الالتحاق بالتنظيم عبر إحدى دول جوار الأردن.

وأقنع المتهم أحد أقاربه الذي يعاني من ذات إعاقته بالمغريات المقدمة من داعش للالتحاق بها، لتتمكن قوات حرس الحدود الأردنية من القبض عليهما أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية من الأردن إلى دولة مجاورة، وهي على الأرجح سوريا.