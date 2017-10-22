تعرف على الدول الموجودة في قائمة القتل الجديدة التي أصدرها داعش

وضعت مجموعة قراصنة موالية لتنظيم داعش الإرهابي “قائمة قتل طويلة” تضم 8 ألاف مواطن أمريكي وتضم أيضا كنديين وأستراليين وأوروبيين وإسرائيليين.

وبحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن مجموعة قراصنة موالية لداعش تدعى United Cyber Caliphate، أصدرت قائمة أهداف تضم 8318 شخصا وبها بيانات مفصلة عن عناوين البريد الإلكتروني، من خلال خدمة تطبيق رسائل سرية (تليغرام)، الخميس الماضي.

وطلب التنظيم من داعمية بتتبع الأسماء الموجودة في القائمة”وقتلهم بقوة انتقاما للمسلمين”، بحسب ما جاء في الرسالة التي أعلنت عليها مجموعة القرصنة.

تعد تلك واحدة من أطول قوائم القتل التي يصدرها التنظيم الإرهابي أو أي من أذرعه أو الجماعات الموالية له.

وبحسب التفاصيل، فقد ضمت 7848 أمريكيا و312 كنديا و39 بريطانيا و69 أستراليا، وهناك أشخاص أخرين من عدة دول أخرى منها بلجيكا والبرازيل والصين إستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان وغواتيمالا وأندونيسيا وأيرلندا وكوريا الجنوبية والسويد وترينداد وتوباغو وإسرائيل وإيطاليا.

يذكر أن غالبية الأهداف المطلوبة عسكريون ويعملون بالحكومة وشخصيات عامة سواء مشاهير ونجوم أو حتى أعضاء من عائلات حاكمة.

صدرت القائمة باللغتين العربية والإنجليزية، على موقع Vocativ الإعلامي والذي يحقق في الجانب الخفي من شبكة الإنترنت.

ولم ينشر الموقع الإعلامي المزيد من التفاصيل عن تلك القائمة أو أبرز الشخصيات التي وردت بها.

وبحسب تقرير لشركة الاستخبارات والتحقيقات الأمريكية “فلاش بيونت” فإن مجموعة قراصنة داعش تشكلت في أبريل 2015، وكانت نتاج اندماج عدة مجموعات قرصنة صغيرة اعتمد عليها التنظيم في السابق، لكنها كونت التنظيم الكبير الآن.