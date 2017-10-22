حركة التغيير الكردية تلوم البرزاني وتدعو لحلّ رئاسة إقليم كردستان

دعت حركة التغيير الكردية “كوران”، اليوم الأحد، إلى حلّ رئاسة إقليم كردستان العراق وتشكيل “حكومة إنقاذ وطني” للتعامل مع الأزمة بين الأكراد، والحكومة العراقية المركزية.

وألقت الحركة المعارضة في بيان صادر عنها، باللوم على مسعود برزاني رئيس الإقليم في “النكسات” التي تواجه الأكراد بعد سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك في 16 تشرين الأول/ أكتوبر رداً على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الأكراد الشهر الماضي.

ودعت قيادة الحركة بعد اجتماع في مدينة السليمانية إلى “ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وحلّ رئاسة إقليم كردستان”.

وتدعم “كوران” حق أكراد العراق في تقرير مصيرهم، لكنها عارضت إجراء الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر قائلة إن التوقيت غير موفق.