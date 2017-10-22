بحضور الملك سلمان والعبادي.. بدء أول اجتماع للمجلس التنسيقي السعودي العراقي

بدأ في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أول اجتماع للمجلس التنسيقي السعودي-العراقي، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وبثت قناة الإخبارية السعودية الرسمية لقطات مصورة من الاجتماع، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل عن الاتفاقيات.

ونقلت “الإخبارية” عن الملك سلمان، إعرابه خلال الاجتماع عن تطلعه أن تسهم اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي في المضي إلى آفاق أوسع وأرحب.

وقال، إن “الإمكانات الكبيرة المتاحة لبلدينا تضعنا أمام فرصة تاريخية لبناء وشراكة فاعلة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة”.

ووصل العبادي، إلى المملكة أمس، في زيارة يختتمها اليوم، ضمن جولة خارجية تشمل دولا أخرى في المنطقة، وفق ما أفادت به الحكومة العراقية في بيان سابق.

وتحسنت العلاقات بين العراق والسعودية في الأشهر الأخيرة، بعد عقود طويلة من التوتر بين الدولتين.

وأجرى العبادي في 19 و20 يونيو/حزيران الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى منذ تسلمه منصبه نهاية العام 2014.

واتفق في أعقاب مباحثات مع العاهل السعودي خلال تلك الزيارة، على تأسيس “مجلس تنسيقي” للارتقاء بعلاقاتهما إلى “المستوى الاستراتيجي”.

كما اجتمع الملك سلمان والعبادي في مارس/آذار الماضي، على هامش القمة العربية، التي عقدت في الأردن.

وأجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، زيارة للعراق في 25 فبراير/شباط الماضي.