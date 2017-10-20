مقتدى الصدر يبعث بـ”سرايا السلام” إلى كركوك

أمر زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، سرايا السلام (الفصيل المسلح الذي يشرف عليه)، بالتوجه إلى محافظة كركوك شمالي العراق، للمساعدة في بسط الأمن.

وقال إيهاب محمد، من سرايا السلام إن “لواء التدخل السريع التابع لسرايا السلام توجه صباح اليوم إلى محافظة كركوك بأمر من مقتدى الصدر”.

وأضاف محمد أن “تحرك اللواء جاء بهدف المساعدة في بسط الأمن وحماية المدنيين داخل مدينة كركوك، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها بعض المناطق عقب سيطرة القوات الاتحادية”.

وتتولّى سرايا السلام الانتشار منذ سنوات في مدينة سامراء وأطرافها في محافظة صلاح الدين، ولم تشارك في المعارك التي خاضتها القوات العراقية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش.

وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، الماضي تعليمات تقضي بانسحاب جميع “الجماعات المسلحة” من مدينة كركوك، والإبقاء فقط على الشرطة المحلية، وجهاز مكافحة “الإرهاب” التابع للجيش.

وفرضت القوات الاتحادية، خلال حملة أمنية خاطفة بدأتها ليل الأحد الماضي، السيطرة على مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.