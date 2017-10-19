المرصد: قادة داعش في سوريا يفرون إلى تركيا مقابل دفع رشى

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن بعض قادة تنظيم داعش يتسللون إلى داخل تركيا من سوريا المجاورة بعدما مني التنظيم المتطرف بهزائم هناك.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن عددا غير معلوم من قياديي التنظيم من السوريين، والأجانب فروا من المعاقل السابقة للتنظيم في الرقة ودير الزور بسوريا، وعبروا الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية.

وتراوحت رشى من 20 إلى 30 ألف دولار تم دفعها من أجل تأمين هروبهم إلى داخل تركيا، بمساعدة من المهربين من مناطق يسيطر عليها مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا في محافظة حلب بشمال سوريا، حسبما أفاد المرصد دون أن يخوض في تفاصيل أخرى.

ولم يرد أي تعليق فوري من أنقرة.

وكانت قوات سورية الديمقراطية (قسد) وهي ميليشيا مدعومة من الولايات المتحدة قد أعلنت سيطرتها الكاملة على الرقة في شمال شرق سوريا.

ومن ناحية أخرى، واصلت قوات قسد والقوات الحكومية السورية حملاتهما العسكرية بهدف طرد مسلحي تنظيم داعش من دير الزور.

وتجري الاستعدادات في الرقة من أجل إجراء مراسم اليوم الجمعة للإعلان الرسمي عن تحرير المدينة، التي كانت معقلا في وقت من الأوقات لدولة الخلافة المعلنة من جانب داعش.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أنه من المتوقع أن يحضر مراسم الاحتفال وزير الدولة السعودي للشؤون الخليجية ثامر السبهان.

ووفقا للتقرير، وصل المسؤول السعودي إلى الرقة، وبحث مع المجلس المحلي لها دور المملكة الغنية بالنفط في عملية إعادة بناء المدينة.

والسعودية عضو في الحملة العسكرية الجوية بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش في سوريا.