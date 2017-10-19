إيران تبدي رغبتها بتعزيز تعاونها العسكري مع روسيا في سوريا

أبدت إيران رغبتها بتعزيز تعاونها العسكري بشكل أوثق مع روسيا في سوريا عبر توسيع نطاق برنامجها الخاص بالقذائف.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية”.

وقال وزير الدفاع الإيراني:”إن توسيع التعاون العسكري مع موسكو في سوريا يلعب دوراً استراتيجياً في السياسة الخارجية الإيرانية”، مضيفاً: “التعاون لأجل تطوير القدرات الدفاعية للبلدين ضروري أيضاً لضمان الأمن في المنطقة “.

ولفت وزير الدفاع الإيراني الى أن “عدم التزام أمريكا بالاتفاق النووي يسوق العالم نحو الفوضى”، لافتاً الى أن “الغضب الأمريكي وممارسة الولايات المتحدة الضغوط على إيران يعود إلى تعاون موسكو وطهران في مجال مكافحة الإرهاب خاصة في سوريا والتي أدت إلى إيقاف المشاريع الأمريكية الخطرة”.

وتقدم العميد حاتمي بالشكر لروسيا عبر موقفها الداعم للحرس الثوري، معتبراً أن “الحرس هو الذراع القوية للجمهورية الإسلامية وشعوب وحكومات المنطقة في مجال مكافحة التطرف، ولن يستطيع أحد أن يمنعه من أداء هذه المسؤولية”.

وزودت إيران روسيا بقاعدة جوية فى مدينة “همدان” غربي البلاد لشنّ غارات جوية على قواعد داعش فى سوريا عقب موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني على ذلك في 19 تشرين أول / أكتوبر 2017، فيما اعتبر نواب في البرلمان الإيراني أن هذه الخطوة غير دستورية، ولكن تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني.