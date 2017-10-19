الأسد يبحث مع رئيس الأركان الإيراني استراتيجية عسكرية مشتركة

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الإيرانية اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس خلال زيارة يقوم بها لدمشق لوضع استراتيجية عسكرية مشتركة.

ونقلت الوكالة عن اللواء محمد باقري قوله، إن إيران عازمة على “مواصلة دعم سوريا شعبا وقيادة حتى استعادة الأمن والأمان إليها”.

وأبدت إسرائيل قلقها العميق من اتساع نفوذ طهران في سوريا، حيث لعبت قوات إيرانية وقوات تدعمها إيران منها مقاتلو حزب الله اللبناني دورا حيويا في مساعدة الأسد في الحرب الدائرة منذ ست سنوات.

وحذر باقري، يوم الثلاثاء، متحدثا من دمشق، إسرائيل من اختراق المجال الجوي السوري أو الأراضي السورية، وتعهد بزيادة التعاون مع الجيش السوري في قتال إسرائيل ومتشددين سنة.

ويقول السلاح الجوي الإسرائيلي إنه ضرب قوافل سلاح للجيش السوري وحزب الله نحو مئة مرة خلال الحرب، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيران تعزز نفوذها في سوريا، وإن إسرائيل “ستبذل ما في وسعها” لحماية أمنها.

وتصاعدت حدة التوتر هذا العام بين حزب الله اللبناني وإسرائيل التي تجنبت نشوب صراع كبير منذ العام 2006.

وقال الأسد في اجتماعه مع باقري إن “الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية شريك رئيسي في الانتصارات” على المتشددين في سوريا.

وأسهم دعم إيران وروسيا للأسد في استعادة مساحات كبيرة من أراضي سوريا من معارضين ومن مقاتلي تنظيم داعش.