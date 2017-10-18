الجيش الإسرائيلي يغلق مقرات 8 شركات إعلامية في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن قواته أغلقت ثماني شركات إنتاج إعلامي تعمل في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر بدعوى بث مواد تحرض على الإرهاب.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش في تغريدة على توتير “في نشاط مشترك لجيش الدفاع وقوات الأمن تم مداهمة 8 وسائل إعلام وشركات إنتاج فلسطينية يشتبه في بثها وإرسالها مواد تحريضية”.

وتقدم هذه الشركات خدمات إعلامية للعديد من القنوات الفضائية الأجنبية والعربية والفلسطينية.

وبث أدرعي على تويتر مقاطع فيديو لمداهمة الجيش لمقرات هذه الشركات الواقعة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس.

وعلق الجيش الإسرائيلي على مداخل تلك الشركات قرارات بإغلاقها لمدة ستة شهر.

وذكر أدرعي أنه تم اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال عمليات إغلاق هذه الشركات دون إعطاء مزيد من التفاصيل.