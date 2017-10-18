مجلس النواب الليبي يحدد مطالبه للعودة إلى طاولة الحوار

سلمت لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب الليبي، لبعثة الأمم المتحدة، لائحة بمطالبها للعودة إلى الحوار الجاري في تونس ،بعد تعليقه الاثنين الماضي.

وتضمنت المطالب وفق بيان وصلت “إرم نيوز” نسخة منه ،وصدر بعد منتصف ليل الثلاثاء، “ضم جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في تموز 2012 إلى المجلس الأعلى للدولة”.

كما تضمنت المطالب “حذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وأن تؤول صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى المجلس الرئاسي مجتمعًا، على أن تكون القرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وقياداتها بالإجماع ولموافقة مجلس النواب”.

واشترطت لجنة الحوار أن “يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، على أن يكون الرئيس والنائب الأول من مجلس النواب والنائب الثاني من مجلس الدولة على أن تتم المصادقة عليه من مجلس النواب”.

وأكدت اللجنة أن “منح الثقة للحكومة اختصاص أصيل لمجلس النواب وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.