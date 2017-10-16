معلمات ليبيات يغلقن شارعًا في طرابلس احتجاجًا على تردي المعيشة

قامت معلمات ليبيات، بإغلاق طريق رئيسة مقابل مبنى نادي الاتحاد القريب من وزارة التعليم العالي في العاصمة الليبية طرابلس، احتجاجًا على تردي أوضاع المعلمين.

ويأتي هذا التحرك في إطار الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنه معلمو ليبيا، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، ما أدى إلى تأخير الدراسة إلى أجل غير معروف.

وتطالب المعلمات بزيادة الرواتب، وإقرار التأمين الصحي للمعلمين، والبت في مقترح نقابة المعلمين لإنهاء الإضراب.

وقالت الناشطة السياسية أميرة سالم من طرابلس لـ “إرم نيوز”، إن تزامن مظاهرة المعلمات مع انقطاع مياه النهر الصناعي عن طرابلس، وسع من هامش مطالبات بعض المعلمات المتظاهرات إلى مطالبة حكومة الوفاق بالتحرك لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين عبر توفير الماء والكهرباء والعلاج والسيولة.

وأشارت سالم إلى تأكيد المعلمات مواصلتهن توقيف الدراسة إلى حين الاستجابة لمطالبهن.

وكانت المعلمات نظمن يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة المعلمين، للغرض نفسه.