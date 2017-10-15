محكمة جزائرية تحكم بإعدام مختار بلمختار

أصدرت محكمة جنايات وهران، الأحد، حكما بالإعدام بحق القيادي في تنظيم القاعدة، مختار بلمختار، الملقب بـ”خالد أبو العباس”، وذلك بتهمة تأسيس وتسيير منظمة إرهابية في الجزائر.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن “المحكمة أصدرت، حكما غيابيا بإعدام الإرهابي مختار بلمختار في قضية تأسيس وتسيير منظمة إرهابية، وحيازة واستيراد وتصدير وتسويق أسلحة وذخيرة”.

وحوكم بلمختار رفقة ثمانية أعضاء من التنظيم بتهمة التخطيط لاختطاف رعايا أجانب كانوا من عمال شركة إسبانية مكلفة بإنجاز ترامواي (قطار خفيف) مدينة وهران (غرب) في شهر أبريل/نيسان 2011.

وكان بلمختار (هارب) قد حوكم سنة 2012 بالإعدام من محكمة الجنايات بوهران، لكن المحاكمة أُعيدت اليوم بعد الطعن في الأحكام ليتم الفصل فيها من جديد.

كما صدر في حق ثلاث متواطئين معه (هاربين) أحكاما غيابية بالسجن 20 سنة نافذة، في حين تم الحكم على أربعة أشخاص آخرين بثماني سنوات سجنا، واستفاد الخامس من البراءة لانعدام الأدلة.

وسابقا، صدرت عدة أحكام بالإعدام بحق بلمختار من قبل القضاء الجزائري بتهم متعلقة بنشاطه الإرهابي.

وبلمختار (45 سنة) جزائري ينحدر من مدينة غرداية جنوب البلاد، ومطلوب لدى العدالة المحلية والأمن في أكثر من 10 قضايا متعلقة بالإرهاب.

وتتهمه السلطات في الجزائر وأمريكا بالضلوع في عملية احتجاز رهائن في مصنع الغاز بـ”عين أمناس” جنوب الجزائر، مطلع 2013، وانتهت العملية بمقتل 38 رهينة.

وقاتل بلمختار، نهاية ثمانينيات القرن الماضي في أفغانستان؛ إذ فقد إحدى عينيه وأصبح يكُنّى (بلعور)، كما التحق بجماعات تسمى جهادية في الجزائر عام 1993، وحاليا يقود “كتيبة الملثمين” الموالية للقاعدة، والتي تنشط بالساحل الإفريقي.

وتم الإعلان عدة مرات في وقت سابق عن مقتل بلمختار.

وفي منتصف عام 2015، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها قتلته في غارة جوية، ثم تم تأكيد الخبر من الحكومة الليبية في طرابلس، لكن تم نفيه لاحقا.

كما أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا بداية عام 2016 استهداف بلمختار بعبوة ناسفة في مدينة درنة الليبية، لكن الخبر نفي لاحقا.