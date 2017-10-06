مقتل 4 جنود يمنيين في هجوم لتنظيم القاعدة بأبين

قُتل 4 جنود يمنيين وأصيب آخرون، في هجوم نفذته عناصر تنظيم القاعدة، مساء اليوم الجمعة، بسيارة مفخخة استهدفت حاجز تفتيش بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز”: إن السيارة المفخخة قدمت من المناطق الشرقية لمحافظة أبين، على الطريق المؤدي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قبل أن يستوقفها جنود من قوات الحزام الأمني، بين مديرية شقرة، وعاصمة محافظة أبين زنجبار.

وأشارت المصادر إلى أن السيارة المفخخة انفجرت أثناء تفتيشها، وأسفر الانفجار عن مقتل 4 جنود وإصابة نحو 7 آخرين، وفق المعلومات الأولية، بينهم قائد القوات الخاصة بمديرية خنفر.

وسبق أن شنّ تنظيم القاعدة هجومًا، يوم أمس الخميس، بسيارة مفخخة على إحدى العربات العسكرية التابعة لقوات الحزام الأمني، بمديرية مودية، في الجزء الشرقي من محافظة أبين، أصيب على إثرها 6 جنود بجراح مختلفة.

وتواصل قوات الحزام الأمني، والقوات الخاصة، المدعومة من قوات التحالف العربي، تقدمها في المناطق الشرقية لمحافظة أبين، بهدف تطهير أبين من عناصر القاعدة، المنتشرة في المناطق النائية.