“البنتاغون” تحذر بغداد وأربيل من التصعيد العسكري

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، من الإقدام على أي عمل عسكري بين الجانبين.

ونقلت قناة NRT الكردية، عن متحدث رسمي باسم الوزارة قوله إن “الوزارة الأمريكية تحذر من أي خطوة تصعيدية بين الجانبين”، فيما طالبت بعدم اتخاذ أي خطوة تدفع إلى تدهور الأوضاع في العراق وتزعزع استقراره.

وأضاف أن “الوزارة حذرت كل الأطراف العراقية بشكل صارم من الإقدام على أي خطوة تؤدي إلى تصعيد التوترات”، مشددًا على أن “البنتاغون يرفض العنف من أي طرف كان”.

وأكد المتحدث الرسمي أن “الولايات المتحدة مستمرة بدعم عراق موحد والقرارات الأحادية الجانب”، مشيرًا إلى أن “الحوار والمباحثات هي أفضل الخيارات لحل الأزمة ومعالجتها بين الجانبين”.

وتأتي التحذيرات الأمريكية في ظل توتر أمني في محافظة كركوك، على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجري الشهر الماضي، وفيما حشدت قوات البيشمركة قواتها في المحافظة، سيطرت قوات من “الحشد الشعبي” على مواقع تابعة للبيشمركة بعد انسحابهم منها.