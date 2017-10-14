القوات العراقية تمهل الأكراد مهلة قصيرة للانسحاب من كركوك

قال مسؤول كردي رفيع، اليوم السبت، إن القوات العراقية ،أمهلت المقاتلين الأكراد حتى مساء اليوم، للانسحاب إلى مواقعهم قبل عام 2014 ،في محافظة “كركوك”، الغنية بالنفط.

واستغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية في 2014 ،خلال الهجوم الواسع لتنظيم “داعش” على جنوب وغرب العراق، لتفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة “كركوك” الغنية بالنفط، وحولت مسار الأنابيب النفطية إلى داخل إقليم كردستان، وباشرت بالتصدير دون موافقة بغداد. كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة.

وقال المسؤول الكردي، رافضًا الكشف عن اسمه: “إن المهلة ستنتهي منتصف ليل السبت – الأحد ،وتقضي بانسحاب قوات البشمركة إلى مواقعها قبل الـ6 من حزيران/يونيو 2014 ،وتسليم القواعد العسكرية والأمنية والمؤسسات النفطية إلى الحكومة الاتحادية”.

وتأتي تصريحات المسؤول الكردي ،في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وهو كردي، بزيارة إلى مدينة السليمانية للقاء المسؤولين في كردستان ؛من أجل التباحث في الأزمة، دون إعطاء تفاصيل حول ما توصلت إليه المحادثات.

واستعادت القوات العراقية ،أمس الجمعة، عددًا من المواقع التي كانت تسيطر عليها القوات الكردية جنوب “كركوك” منذ 2014 ،دون قتال.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الكردية استعداد قوات إقليم كردستان للدفاع عن مواقعها “مهما كلف الثمن”.

وتأتي العملية العسكرية بعد تصاعد التوتر ،وبشكل سريع بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، إثر تنظيم الإقليم استفتاء حول استقلاله في الـ25 من أيلول/سبتمبر الماضي.