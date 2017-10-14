انطلاق الجولة الثانية من الحوار الليبي في تونس مساء اليوم

وصل في وقت سابق اليوم السبت، أعضاء لجنة صياغة التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي إلى تونس العاصمة، لحضور الجولة الثانية من الحوار الليبي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن أعضاء لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب ولجنة الحوار التابعة للمجلس الأعلى للدولة سيجتمعون مع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة وفريقه، بعد ظهر اليوم، قبيل البدء في الجولة الثانية من الحوار.

ومن المتوقع أن تناقش الجولة الثانية من الحوار، هيكلة المجلس الرئاسي وإعادة تشكيله “من رئيس ونائبين” وفصله عن حكومة الوفاق، والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي الخاصة بالمناصب العسكرية فضلاً عن قضايا خلافية أخرى.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال الإثنين الماضي، إن لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والدولة الخاصة بصياغة تعديلات الاتفاق السياسي، تستأنف أعمالها اليوم في تونس العاصمة، وفقًا لحساب البعثة على «تويتر».

واختتمت في الأول من أكتوبر جلسات النقاش بين لجنتي الحوار، بعد أن تواصلت لستة أيام في العاصمة التونسية.