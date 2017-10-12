الصادق المهدي: إسرائيل دعمت انفصال كردستان لدعم خطتها لتقسيم المنطقة

قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة السودانية، اليوم الخميس، إن إسرائيل أيدت انفصال إقليم شمال العراق، دعمًا لخطتها لتأييد التقسيمات بالمنطقة.

وقال المهدي، في كلمة ألقاها أمام حفل تدشين كتاب “حرب المياه .. استراتيجية المياه الإسرائيلية في الوطن العربي”، الذي ألفه الكاتب محمد ميرغني: “معلوم أن منابع الرافدين في أراضٍ كردية، وإسرائيل انفردت بتأييد انفصال شمال العراق، لأن هذا جزء من خطتها لتأييد التقسيمات في المنطقة”.

وأضاف: “الخطة تنادي بإلغاء حدود سايكس بيكو، وتقسيم دول المنطقة إلى 3 أو 5 دويلات”.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.

وأعلنت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي، رفضها الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال.