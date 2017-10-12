برلماني عراقي: هناك مخطط سياسي لإعلان نينوى “إقليماً” للسنة

زعم نائب في البرلمان العراقي، عن محافظة نينوى، الخميس 12 تشرين أول/أكتوبر، أن هناك صراعاً سياسياً حاداً من أجل تنفيذ مخطط يقضي بإعلان نينوى “إقليماً” للمكون السني.

وقال النائب عبد الرحمن اللويزي إن “هناك جهات وشخصيات سياسية (سنية/ كردية) تعقد اجتماعات، وتخطط الآن لتحريك الشارع في محافظة نينوى من أجل المطالبة بإقليم خاص أسوة بإقليم الشمال”.

ولفت اللويزي، عضو الكتلة العربية برئاسة صالح المطلك، أن “بوادر تلك الاجتماعات بدأت بالظهور من خلال تعالي الأصوات المطالبة بوجوب منح محافظة نينوى والمحافظات السنية الأخرى حق تقرير المصير”.

ولم يكشف البرلماني عن كيفية توصله لفحوى تلك الاجتماعات وما دار فيها، ومن نظمها، ومتى تمت.

اللويزي برر أن “الهدف من ذلك ليس الحصول على حقوق أهالي المحافظة، وإنما للتغطية على قضية استفتاء إقليم شمال العراق والتخلص من العقوبات التي فرضت على الإقليم بسبب الاستفتاء”.

وأشارإلى أن “الأكراد يخططون للحصول على الاستقلال في حال حصلت المحافظات السنية على حق إنشاء الإقليم”.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمالي العراق، في 25 أيلول / سبتمبر الماضي، استفتاء الانفصال، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة المركزية.