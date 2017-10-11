عشرات القتلى والجرحى في هجومين انتحاريين بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بعد وقوع هجومين انتحاريين في مدينة هيت غرب الأنبار.

وذكرت مصادر أمنية أن الجهات المختصة تمكنت من إحباط هجوم انتحاري ثالث.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد سعد معن، في بيان له، عقب الحادث، إن “اعتداء إجرامياً بواسطة إرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً داخل مقهى شعبي في منطقة الدواره، في هيت ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين”.

من جهتها، أعلنت شرطة هيت أن حصيلة الانفجار بلغت 25 قتيلاً وجريحاً، وفقاً لما نقلته قناة “السومرية” عن مصادر أمنية.