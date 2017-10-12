شبح داعش يخيم على جنوب الموصل.. ورسائل تهديد لقادة الحشد العشائري

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الخميس، رصد تحركات تشير لوجود تجمعات من مسلحي تنظيم داعش، جنوبي الموصل، مشيرًا إلى أن عناصر التنظيم يستخدمون رسائل نصية لتهديد قيادات الحشد العشائري.

وقال المقدم عبد السلام الجبوري في تصريحات، إن بقايا من تنظيم داعش، لا يعرف عددهم بالتحديد، ما زالوا يختبئون في الأحراش بمحاذاة نهر دجلة في قرى متعددة جنوب الموصل.

وأضاف: “بعضهم يختبئ بالأحراش في الحوائج (جزر تقع وسط النهر)، وتصلهم إمدادات من الطعام من قرى قريبة”.

وبحسب الجبوري فإن بعض عناصر التنظيم الذين كانوا يحتلون مناطق جنوبي الموصل، ظهروا مجددًا من خلال إرسال رسائل عبر أجهزة الموبايل لقيادات بالحشد العشائري بتلك المناطق، وهددوا فيها بالانتقام.

ونوه المسؤول الأمني العراقي إلى أن ضربة جوية أصابت أحد أوكارهم أمس، لكن الضربات الجوية الراهنة على تلك المناطق لا تكفي للقضاء على المجموعة، ولابد من عمليات تطهير راجلة لتلك المخابئ التي قد تتحول إلى نقاط انطلاق لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين.

وبعد قتال استمر 9 أشهر، أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في 31 أغسطس/آب الماضي، تحرير كامل محافظة نينوى، عقب تحرير ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر، آخر مدينة كان يسيطر عليها داعش بالمحافظة.

واستعادت القوات العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي، غالبية الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم بعد أن كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.