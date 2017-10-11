المحكمة العليا الأمريكية تبطل حكمًا يلغي حظر السفر

أسقطت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء حكما لمحكمة استئناف ألغى حظرا سابقا للسفر إلى الولايات المتحدة فرضه الرئيس دونالد ترامب يستهدف عدة بلدان ذات أغلبية مسلمة وانتهى أجله.

واتخذت المحكمة قرارا في واحدة من قضيتين تنظرهما وتشمل دعوى رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بهدف إلغاء الحظر الذي ورد في أمر تنفيذي صدر في مارس آذار.

ولم تصدر المحكمة قرارا في طعن آخر منفصل قدمته ولاية هاواي وكانت المحكمة بالفعل قد قبلت الاستماع إليه. وتتضمن الدعوى أيضا طعنا على حظر منفصل لدخول اللاجئين لمدة 120 يوما لم ينته أجله حتى الآن.