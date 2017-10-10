بعد أن دعت إلى ذبح العرب.. القضاء المغربي يسجن الناشطة الأمازيغية مزان

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء اليوم الثلاثاء، بالحبس شهرين نافذين في حق مليكة مزان، الناشطة الأمازيغية المغربية المثيرة للجدل.

وجاء الحكم إثر تهم تتعلق بـ “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على التمييز والكراهية بواسطة تصريحات منشورة عبر وسائل الاتصال”.

وأصدرت ابتدائية الرباط حكمها في حق مزان غيابيا، حيث لم تتمكن من حضور جلسة النطق بالحكم لتدهور حالتها الصحية.

وقدمت الناشطة الأمازيغية المثيرة للجدل، خلال الجلسة السابقة اعتذاراً بسبب نشرها للفيديو، مؤكدة أن سلوكها “لم يكن متزنا”.

وكانت مزان، قد نشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في “الفيسبوك”، حرضت فيه الأمازيغ على ذبح العرب تضامنًا مع أكراد العراق.

وقالت في الفيديو: إن “الأمازيغ مستعدون للتحالف مع إسرائيل والشيطان من أجل ذلك”، داعية “كل الشعوب الأصلية إلى طرد العرب من شمال أفريقيا، ومصر، والعراق”.

وتدعم مزان، المعروفة بمواقفها الراديكالية، أكراد العراق في تأسيس دولتهم، إذ تنشر بشكل دائم منذ مدة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، رسائل مساندة لهم، وصلت حدّ كتابتها أنها ستكون أول مواطنة غير كردية تحصل على جواز سفر كردي في حال تأسيس الدولة، كما كتبت قبل أسابيع “أيها المسلم، اعلم هداك الله، أن دينك يبقى ناقصًا حتى تقف إلى جانب الكرد فيكتمل”.