الجبوري يزور إقليم كردستان للقاء بارزاني

أفادت قناة العراقية الحكومية، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غادر مطار بغداد الدولي باتجاه أربيل ،عاصمة إقليم كردستان، للقاء رئيس الإقليم ،مسعود بارزاني، للبحث عن حل للأزمة القائمة بين بغداد وأربيل على خلفية الاستفتاء الذي جرى في الـ25 من سبتمبر الماضي.

وقالت القناة إن “وفدًا برلمانيًا برئاسة سليم الجبوري غادر بغداد متوجهًا إلى إقليم كردستان للقاء القادة الأكراد بينهم رئيس الإقليم ،مسعود بارزاني، ورئيس حكومة كردستان ،نيجيرفان بارزاني”.

وكان بارزاني قال ،أمس السبت، إن إقليم كردستان لن يغلق باب الحوار مع الحكومة العراقية لحل الخلافات كافة.

وقال بارزاني ،للصحافيين خلال مشاركته في أول أيام العزاء للرئيس السابق لجمهورية العراق، جلال طالباني، الذي ووري الثرى ،الجمعة بمدينة السليمانية، “سنقوم بكل ما بوسعنا لحماية وحدة شعبنا، وسنعمل على حل المشاكل والخلافات مع بغداد عبر الحوار”.

وتأتي زيارة سليم الجبوري ،بعد ساعات من اجتماع بارزاني مع نائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي في السليمانية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن الاجتماع ناقش الأوضاع الحالية التي يمر بها العراق، وكيفية معالجة الموضوعات والمشكلات على الساحة السياسية.

ونقل البيان عن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد قوله، إن الحاضرين اتفقوا على أربع نقاط تضمنت الأولى البدء بحوار واجتماعات بين الأطراف السياسية الرئيسة في العراق ؛للعمل على تهدئة الأوضاع.

وأضاف، أن النقطة الثانية تضمنت أن تكون الاجتماعات حول برنامج عمل مفتوح، مشيرًا إلى أن النقطة الثالثة تضمنت الرفع الفوري للعقوبات التي فرضت على إقليم كردستان، في حين نصت النقطة الرابعة على أن تبدأ الحوارات في مستقبل قريب استنادًا على آلية خاصة للتنسيق المستمر.