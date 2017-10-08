ترامب: سأعطي فرصة لإحلال السلام قبل نقل السفارة للقدس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة يوم السبت إنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفي يونيو /حزيران وقع ترامب أمرا مؤقتا لإبقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب برغم تعهده خلال حملته الانتخابية بنقلها إلى القدس.

وفي مقابلة مع حاكم ولاية اركنسو السابق مايك هاكابي في برنامج (هاكابي) على شبكة (تي.بي.إن) أشار ترامب إلى أن إدارته تعمل على خطة لإحلال السلام بين الجانبين.

وقال ترامب “أريد أن أعطي ذلك فرصة قبل حتى أن أفكر في نقل السفارة إلى القدس”.

وأضاف “إذا أمكننا تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط في نهاية المطاف وهو الأمر الذي يجب أن يحدث”.

وبسؤاله عما إذا كان قد وضع إطارا زمنيا لنقل السفارة قال ترامب “سنقوم باتخاذ قرار في المستقبل غير البعيد”.