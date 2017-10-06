العثور على رفات 21 قبطيًا مصريًا ذبحهم “داعش” في ليبيا

عثرت السلطات الليبية، الجمعة، على رفات 21 قبطيًا مصريًا بث تنظيم “داعش” الإرهابي، قبل عامين، فيديو لعملية ذبحهم في مدينة سرت (450 كيلومترًا شرق طرابلس)، وذلك بعد القبض على منفذ ومصور العملية في المدينة.

جاء ذلك في بيان نشرته قوات عملية “البنيان المرصوص”، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا.

وعثرت السلطات الليبية على المقبرة، التي تضم رفات المصريين، بفضل اعترافات متهمين أرشدوا إلى موقعها.

وشنت قوات عملية “البنيان المرصوص”، في مايو/أيار 2016، هجومًا عسكريًا تمكنت خلاله من طرد مسلحي “داعش” من سرت، والقبض علي عدد من عناصر التنظيم، بينهم قادة كبار.