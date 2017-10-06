الجيش السوري يطرد داعش من جيب في ريف حمص

قال مصدر عسكري سوري اليوم الجمعة، إن الجيش السوري طرد تنظيم داعش من آخر جيب في ريف حمص الشرقي بوسط سوريا بعد أشهر من المعارك.

والجيب الواقع إلى الشرق من مدينة حمص يقع بالقرب من طريق رئيسي يربط بين حمص وحلب قرب بلدة سلمية.

وقال المصدر في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء، إن “وحدات الجيش أنهت عملياتها العسكرية بالقضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة محررة بذلك مساحة 1800 كم مربع وأعادت الأمن والاستقرار إلى عشرات البلدات”.

وخسر تنظيم داعش أراضي في سوريا لصالح حملتين منفصلتين يشن الجيش السوري إحداهما بدعم من قوات روسية ومسلحين تدعمهم إيران، والأخرى تشنها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية السورية المكون الرئيس فيها.

وتحاول قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها طرد داعش من مواقعها المتبقية في محافظة دير الزور شرق البلاد.

وفي الشهر الماضي تمكن الجيش أثناء تقدمه في مدينة دير الزور من رفع حصار فرضته داعش لمدة ثلاث سنوات على جيب هناك خاضع لسيطرة الحكومة.

ووصلت القوات السورية اليوم الجمعة إلى مشارف مدينة الميادين المعقل الرئيس للتنظيم في سوريا في الوقت الراهن، والتي تقع على بعد 45 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة دير الزور.