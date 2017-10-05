مجلس النواب الليبي يدعو لمناقشة مخرجات حوار تونس

دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه لعقد جلستين لمناقشة مخرجات الحوار السياسي الذي جرى بتونس تحت رعاية الأمم المتحدة

وحدد المجلس في بيان اليوم الخميس، يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لعقد الجلستين بمقر البرلمان في مدينة طبرق.

وستخصص الجلستان لمناقشة ما توصلت إليه لجنة الحوار في مجلس النواب مع لجنة حوار المجلس الأعلى للدولة.

واختتم الفرقاء السياسيون الليبيون اجتماعاتهم في العاصمة التونسية يوم الأحد ببجملة من “التفاهمات حول عدد من النقاط المهمة الواجب تعديلها كي يتلاءم الاتفاق السياسي مع تطورات الأحداث في ليبيا” وفقا للمبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة.

وأعلن سلامة في مؤتمر صحفي، عقده في تونس، مساء الأحد الماضي أن المباحثات ستتوقف بضعة أيام على أن تستأنف لاحقا لتكون “حاسمة” للخروج بحل نهائي للأزمة.

وشدد سلامة على أن هناك حاجة إلى ” أن يعود كل طرف إلى ليبيا ويستمع إلى وجهة نظر زملائه في كلا المجلسين على أن ننطلق إثر ذلك في جولة أخرى حول النقاط المتبقية”.

ولم يقدم المبعوث الأممي تفاصيل إضافية، لكن رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام نصية، أكد أن المتحاورين توصلوا إلى عدة تفاهمات حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وأنه تم الاتفاق على مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين.