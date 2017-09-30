إيطاليا تمنح ليبيا وتونس مساعدة بقيمة 60 مليون يورو لضبط الهجرة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، اليوم السبت، تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 60 مليون يورو لإدارة الهجرة في كل من ليبيا وتونس، للمساهمة في ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم، إن “وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو، قرر تقديم مساعدات بقيمة 60 مليون يورو، لصالح ليبيا وتونس (دون تفاصيل)، باعتبارهما من الدول ذات الأهمية الحاسمة في ضبط تدفق الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف البيان أن “الوزارة حثّت المنظمات غير الحكومية الإيطالية القادرة على العمل في مناطق الأزمات، تقديم مساهمة مهنية، من خلال التنسيق مع السلطات الليبية والمنظمات غير الحكومية المحلية”.

وأشار إلى أن “الوزير ألفانو، أكد ضرورة التعاون بين بلاده وليبيا خلال لقائه، أول أمس الخميس، برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الذي أبدى تجاوباً كاملاً”.

وتابع البيان بأننا “في ليبيا نعمل من أجل تسريع عودة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب المنظمة الدولية للهجرة إلى البلاد”.

ولفت إلى أن “ما يتعلق بالمساعدات الموجهة إلى تونس، سيتم توجيهها لصالح المجتمعات المحلية الأكثر فقراً في البلاد”، دون مزيد من التفاصيل.

وتقدم إيطاليا، التي استعمرت ليبيا بين عامي 1911و1951، مساعدات لطرابلس، مقابل تعاون الأخيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، انطلاقاً من الشواطىء الليبية، إلى إيطاليا، على الضفة الأخرى من البحر الأييض المتوسط.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع سياسي، حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة على النفوذ في البلد العربي الغني بالنفط.