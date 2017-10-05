أردوغان يعلن تشديد الخناق برًا وبحرًا على كردستان العراق ويتهم قادتها بـ”الجحود التام”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن تركيا ستغلق قريبا حدودها مع شمال العراق كما ستغلق المجال الجوي ردا على استفتاء الأكراد على الاستقلال.

وأضاف خلال خطاب له في العاصمة أنقرة “جرى تعليق الرحلات الجوية إلى شمال العراق كما سيتم إغلاق الحدود والمجال الجوي قريبا”.

ومضى أردوغان إلى القول إن قرار إجراء الاستفتاء أظهر “الجحود التام” من جانب حكومة إقليم كردستان التي طورت علاقات تجارية وسياسية وثيقة مع تركيا.

وتابع “نطالب حكومة إقليم كردستان بالتعلم من أخطائها واتخاذ خطوات للتعويض عنها في أسرع وقت ممكن”.