العراق يصعد رده على استفتاء كردستان بحظر مبيعات وتحويلات العملة الأجنبية

أوقف العراق بيع الدولارات إلى البنوك الرئيسية في كردستان وحظر تحويلات العملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي اليوم الثلاثاء، في تصعيد لرده على تصويت الأكراد لصالح الاستقلال.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب حظر على الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى المنطقة الكردية فرضته الحكومة المركزية يوم الجمعة.

وقالت مصادر مصرفية وحكومية لرويترز إن البنك المركزي العراقي أبلغ حكومة اقليم كردستان أنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع تحويلات العملة الأجنبية إلى المنطقة.

وقال البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، إنه في وافق في تصويت على العقوبات المالية التي “ستصون مصالح” المواطنين الأكراد وتستهدف القيادة الكردية.

وستكون الشركات التي تحتاج للعملة الأجنبية والعمال الأجانب في كردستان، الذين يحصلون في العادة على رواتبهم بالدولارت، الأكثر تضررا من الإجراءات الجديدة.

ورجال الأعمال والمغتربون هم أيضا الأكثر تضررا بشكل مباشر من حظر الرحلات الجوية الدولية إلى المطارات الكردية في أربيل والسليمانية.

ورفضت الحكومة العراقية عرضا من الحكومة الكردية لمناقشة الاستقلال. وطالبت بأن تلغي حكومة كردستان نتيجة الاستفتاء الذي أجري في الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول أو أن تواجه استمرار العقوبات وعزلة دولية وتدخلا عسكريا محتملا.

وعززت الإدارة الأمريكية تحالفها مع أكراد العراق أثناء الحرب ضد تنظيم داعش لكنها تقف إلى جانب العراق في الأزمة برفضها الاعتراف بالاستفتاء.

وتساند إيران وتركيا، جارتا العراق القويتان، بغداد مع خشيتهما من أن تمتد النزعة الإنفصالية إلى السكان الأكراد في البلدين.