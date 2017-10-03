البرلمان العراقي يعتزم تعليق عضوية نواب شاركوا في استفتاء كردستان

كلف رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري خلال جلسة اعتيادية عقدها البرلمان الثلاثاء، لجنتين برلمانيتين بتحديد أسماء النواب الذين شاركوا في استفتاء كردستان الداعي للانفصال عن العراق، تمهيدًا لتعليق عضويتهم بالبرلمان.

وانعقدت جلسة البرلمان بحضور 175 نائبا من أصل 328، مع غياب النواب الأكراد الذين بقوا خارج القاعة لرفض باقي أعضاء البرلمان دخولهم ووضع شروط عليهم.

كلف الجبوري لجنتي “القانونية” و”النزاهة” بتحديد أسماء النواب المشاركين في الاستفتاء، وإرسالها للمحكمة الاتحادية العليا.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا التي تنظر في القضايا المتعلقة بالدستور، خاطبت الحكومة قبل أيام لتزويدها بأسماء الأشخاص الذين خالفوا الأمر الصادر عنها في أيلول/سبتمبر الماضي، بوقف إجراءات الاستفتاء.

وقال النائب عن “التحالف الوطني” علي الصافي، إن “البرلمان سينتظر قرار المحكمة الاتحادية، تمهيدا لتجميد عضوية هؤلاء النواب لحنثهم باليمين”.

من جانبه، قال النائب عن “التحالف الوطني” محمد الصيهود، إن “نواب البرلمان العراقي يرفضون دخول النواب الأكراد لجلسة مجلس النواب”، موضحا أن “نواب البرلمان يشترطون على النواب الأكراد، التوقيع على ورقة تؤكد أنهم لم يصوتوا لصالح الاستفتاء، بينما يطالبهم البعض الآخر بإعلان رفضهم الاستفتاء وتأكيدهم على وحدة العراق”.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم كردستان الإثنين الماضي، استفتاء للانفصال عن العراق وسط تصاعد التوتر مع الحكومة.

واتخذت بغداد سلسلة من الإجراءات ضد إدارة الإقليم، شملت وقف الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية اعتبارًا من الجمعة الماضية، مطالبة دول العالم بذلك الأمر الذي استجابت له دول عديدة.