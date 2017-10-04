المعارضة السورية وروسيا توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار في حمص

وقعت فصائل من المعارضة السورية وروسيا، الأربعاء، اتفاقًا لوقف إطلاق النار في حمص.

وقالت مصادر من المدينة، إن “ممثلين عن فصائل المعارضة والفعاليات المدنية في الأجزاء المحاصرة من ريف حمص الشمالي، وسط سوريا، وقعت مع روسيا اتفاقًا لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى المنطقة”.

وجرى الاجتماع بين ممثلي الجانبين في خيمة ببلدة “الدار الكبيرة” الخاضعة لسيطرة المعارضة، بريف محافظة حمص.

ونص الاتفاق على “وقف إطلاق النار فورًا، وفتح المعابر الإنسانية”، استنادًا لاتفاقية خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في العاصمة الكازخية أستانا، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما جاء في نص الاتفاق أن لجنة التفاوض عن المعارضة، سلّمت الجانب الروسي، ملف المعتقلين في سجون النظام السوري، وتضمن أسماء 12 ألفًا و174 شخصًا.

ويقطن في ريف حمص الشمالي نحو 250 ألف شخص، ويحاصره النظام منذ 5 سنوات ويتعرض لقصف مدفعي وجوي بشكل متواصل.