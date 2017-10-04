غارات روسية تقتل 38 مدنيًا لدى عبورهم نهر الفرات في سوريا

المصدر: ا ف ب

قُتل 38 مدنيًا على الأقل، الأربعاء، في غارات روسية لدى محاولتهم عبور نهر الفرات هربًا من معارك تخوضها قوات النظام ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد مقتل 38 مدنيًا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، جراء غارات روسية استهدفتهم أثناء محاولتهم التنقل على متن عبارات من غرب نهر الفرات إلى شرقه، جنوب شرق مدينة الميادين، مشيرًا إلى أن “ستين مدنيًا آخرين هم في عداد المفقودين أو الجرحى”.

وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت بمقتل 20 مدنيًا على الأقل، بينهم عائلة عراقية.

وغالبًا ما تنفي روسيا التي تنفذ ضربات جوية دعمًا لقوات النظام في سوريا منذ أيلول/سبتمبر 2015، استهدافها المدنيين في عملياتها العسكرية.

وندد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بقصف الطائرات الروسية بشكل مباشر، وفي وضح النهار للمدنيين أثناء عبورهم نهر الفرات، هربًا من القصف الهمجي المستمر وبقصد الوصول إلى مناطق أكثر أمنًا”.

وتشكل محافظة دير الزور النفطية الحدودية مع العراق، مسرحًا لهجومين منفصلين، الأول تقوده قوات النظام بدعم روسي في مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثاني تنفذه قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية في الريف الشرقي.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا تسبب منذ اندلاعه منتصف آذار/مارس 2011، بمقتل أكثر من 330 ألف شخص، وبدمار كبير في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.