الجيش العراقي يقتحم الحويجة لتحريرها من قبضة داعش

اقتحم الجيش العراقي مركز قضاء الحويجة غربي محافظة كركوك، لانتزاعه من تنظيم داعش الذي يسيطر عليها منذ العام 2014.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي العراقي، أوضح الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، من القوات الخاصة بالجيش، أن “قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي، اقتحمت مدينة الحويجة جنوب غرب مدينة كركوك”.

وأضاف يار الله أن “تلك القوات تواصل التقدم في المدينة بعد تكبيد داعش خسائر في المعدات والأرواح”.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 78 ألف مدني لا يزالون محاصرين داخل المدينة.

وقال الملازم أول في قوات مكافحة الإرهاب عبد الغفور الجميلي إن “قوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي استعادت عدة مناطق في غربي قضاء الحويجة”.

وأوضح الجميلي أن “تلك القوات استعادت قرى المصلخة والملالي والسادة الفتحة من قبضة داعش”، مبينا أن “القوات المشتركة سيطرت أيضًا على سلسلة جبال مكحول بالكامل، فضلًا عن تطهير منطقة الحراريات والضفة الغربية لجسر الفتحة غرب نهر دجلة غربي القضاء”.

وأطلقت القوات العراقية فجر الأربعاء المرحلة النهائية لحملة تحرير قضاء الحويجة بالتوجه نحو مركز القضاء وناحية الرياض والقرى المحيطة بهما.

وإلى جانب ما تبقى من الحويجة، لا يزال التنظيم يسيطر على قضاءي راوة والقائم غربي محافظة الأنبار.

في سياق متصل، عقدت قيادات عسكرية في شمالي العراق، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لإدارة ملف قضاء تلعفر محافظة نينوى.

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير كامل نينوى بعد تحرير ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر، آخر مدينة كان يسيطر عليها داعش بعد قتال استمر 9 أشهر لطرد التنظيم.