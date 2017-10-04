القوات العراقية تشن الهجوم الأخير لاستعادة الحويجة من داعش

قال الجيش العراقي في بيان إن القوات العراقية بدأت اليوم الأربعاء، الهجوم الأخير لاستعادة بلدة “الحويجة” وهي واحدة من منطقتين لا تزالان تحت سيطرة تنظيم داعش.

وبدأت القوات العراقية التحرك صوب “الحويجة” بعد يومين من السيطرة على قاعدة “الرشاد الجوية” الواقعة على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب والتي استخدمها المتشددون كمعسكر للتدريب وموقعا لوجستيا.

وكان العراق بدأ هجوما في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي لطرد داعش من “الحويجة” الواقعة إلى الغرب من مدينة “كركوك” وإلى الشمال من بغداد.

والمنطقة الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة المتشددين عبارة عن جزء من الأراضي في غرب العراق على الحدود مع سوريا.