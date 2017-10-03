مسؤولو سبها الليبية يمهلون السلطات 72 ساعة لحل أزمة الوقود

أمهل المسؤولون المحليون في مدينة سبها جنوب ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، سلطات البلاد 72 ساعة لتزويد المدينة بالوقود، مهددين بإغلاق حقلين نفطيين ومصدر تزويد البلاد بالمياه.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المجلس البلدي للمدينة وأعيان وحكماء سبها، في ظل أزمة نقص الوقود في المناطق الجنوبية منذ أشهر.

وقال الموقعون على البيان إنهم سيضطرون إلى إغلاق حقلي “الفيل” و”الشرارة” ومنظومة “النهر الصناعي” (مصدر تدفق المياه في ليبيا)، إذا ما لم يتم توفير الوقود لجنوب البلاد.

وأضافوا أن “مدينة سبها وكامل منطقة الجنوب تعاني من شح في المحروقات وانتشار الجريمة والهجرة غير الشرعية وتدمير ممنهج لمؤسسات الدولة، ما أدى إلى عصيان مدني، وتسبب في نقص الاحتياجات الأساسية”.

واتهم مسؤولو المدينة “أعضاء مجلس النواب (المنعقد بمدينة طبرق/ شرق) ووكلاء الوزارات (في حكومة الوفاق الوطني) عن المنطقة الجنوبية بالتقصير”، وفق البيان.

وقال رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفي صنع الله، في تصريحات أمس، إن المؤسسة ترسل شحنات الوقود إلى المناطق الجنوبية، لكن عصابات التهريب تسطو عليها، لتهريبها خارج البلاد.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية، عام 2011، بالزعيم الراحل معمر القذافي (1969-2011)، تتقاتل كيانات مسلحة عديدة على النفوذ في البلد العربي الغني بالنفط.