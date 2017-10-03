محمد رحيم وزير من عهد صدام ينافس برزاني على رئاسة إقليم كردستان

انتهت فترة الترشح للانتخابات الرئاسية في كردستان العراق، المنوي عقدها في الأول من الشهر المقبل، بتسجيل مرشح وحيد هو محمد توفيق رحيم، أحد أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني.

ويتوقع أن يحظى رحيم بنفوذ في إقليم كردستان العراق، بعدما أنشأ مؤخراً هيئة أطلق عليها اسم “الإدارة السياسية لكردستان”.

وصرح رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر، أنه تسلّم كل الوثائق اللازمة من “المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدَّم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الإقليم”، حيثُ يفترض أن تدرس اللجنة طلب الترشيح وتعلن قبوله من عدمه.

وينتمي رحيم البالغ من العمر 63 عاماً، إلى حركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل “نشروان مصطفى” وهو من قيادة البشمركة السابقين، ويعد من أشد معارضي بارزاني الذي نظم استفتاء على استقلال كردستان في 25 أيلول/سبتمبر.

وكان “رحيم” الذي شغل منصب وزير الصناعة في أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين، أعلن بشكل صريح معارضته للاستفتاء الذي كانت نتيجته “نعم” بنسبة 92,73 %، ومعارضته لتمديد ولاية بارزاني، في حين أن بارزاني ذكر مراراً أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر الجاري، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في إقليم كردستان ستُجرى في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، كما أعلنت أنها صادقت على 21 لائحة استعداداً للانتخابات التشريعية.

يشار إلى ان آخر انتخابات رئاسية في كردستان أُجريت العام 2009، كما أُجريت في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2013 انتخابات عامة، إلا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر2015، وبقي مسعود بارزاني رئيساً.