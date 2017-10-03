نتنياهو يحدد 3 شروط لقبول المصالحة الفلسطينية‎

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاثة شروط لقبول المصالحة الفلسطينية، وذلك في أول تعقيب رسمي إسرائيلي عليها.

والشروط التي حددها نتنياهو هي الاعتراف بإسرائيل، حل الجناح العسكري لحركة حماس، وقطع العلاقات مع إيران.

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب: ” نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل، وبالطبع أن يعترف بالدولة اليهودية، ولن نقبل بمصالحة كاذبة حيث الطرف الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا”.

وأضاف: “من يريد أن يقوم بمثل هذه المصالحة ففهمنا لهذه المصالحة بسيط جدًا: اعترفوا بدولة إسرائيل، وقوموا بحل الجناح العسكري لحركة حماس، واقطعوا العلاقات مع إيران التي تدعو إلى إبادتنا وما إلى ذلك”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: “هذه الخطوات واضحة جدًا، ونقول هذا الكلام بشكل واضح للغاية”.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد عقدت، اليوم، أول اجتماع لها في قطاع غزة منذ 4 سنوات، مع بدء تسلمها لصلاحياتها في القطاع.