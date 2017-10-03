نتنياهو يتعهد ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في “معاليه أدوميم”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حكومته ستبني آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “معاليه أدوميم”، شرق القدس.

وزار نتنياهو اليوم مستوطنة “معاليه أدوميم”، والتقى ممثلين من المستوطنة.

ونقلت المحطة السابعة التابعة للمستوطنين الإسرائيليين، عن نتنياهو قوله اليوم خلال الزيارة: “سنضيف آلاف الوحدات الاستيطانية، إن معاليه أدوميم هي جزء من إسرائيل، وستبقى دائما جزءًا من إسرائيل”.

وتقام “معاليه أدوميم” على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وتعتبر من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صعدت في السنوات الماضية من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية بشكل عام والقدس بشكل خاص.