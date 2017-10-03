بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو لمثول قاتلي أعيان بني وليد للعدالة

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية إلى جلب المسؤولين عن اغتيال أربعة رجال للمثول أمام العدالة.

وكان من بين أربعة الرجال الذين تم اغتيالهم اثنان من مدينة “بني وليد” كانا يقومان بجهود وساطة بين “المشاشية” و”الزنتان”.

وشددت البعثة في بيان صدر عنها ليلة أمس، على أن لا يؤدي اللجوء للعنف إلى إعاقة جهود الوساطة والحل السياسي الشامل.

واغتيل يوم الجمعة الماضي اثنان من أعيان بني وليد، عضوا المجلس الاجتماعي لقبائل “ورفلة” و”مجلس ليبيا للمصالحة” وهما عبدالله انطاط وخميس المنسلي، ومرافقاهما، أثناء عودتهم من اجتماع مصالحة.