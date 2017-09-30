قوات الحشد الشعبي تخسر “شيخ قناصيها” في معارك الحويجة‎

أعلنت قوات الحشد الشعبي التي تخوض إلى جانب القوات العراقية معارك شرسة لاستعادة الحويجة، آخر معاقل تنظيم داعش في شمال البلاد، اليوم السبت، مقتل أبرز قناصيها بعد أن قضى على أكثر من 320 متطرفًا.

وأعلن أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي: “استشهاد شيخ القناصين أبو تحسين الصالحي الذي ينتمي إلى اللواء علي الأكبر أحد فصائل الحشد الشعبي، ولعب دورًا بارزًا في المعارك ضد الجهاديين”، على حد وصفه.

وأكد الأسدي أن الصالحي “أصيب يوم أمس أثناء تقدم قطعات الحشد الشعبي في عمليات تحرير الحويجة في قاطع جبال حمرين، أثناء مواجهات شرسة خاضها الأبطال مع عصابات داعش”.

ولم يفارق هذا الرجل الضخم ذو اللحية الرمادية الكثة ويرتدي عادة سترة جلدية يحيطها شريط من الرصاص، سلاحه من نوع شتاير منذ عقود.

وهو يقول في فيديو قصير نشره المكتب الإعلامي للحشد الشعبي: “عمري 62 عامًا وشاركت في العديد من المعارك، أولها كانت في حرب تشرين (الأول/أكتوبر) في الجولان عام 1973، عندما كنت عسكريًا في الجيش العراقي”.

كما شارك في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) وحرب الكويت (1990) وفي معارك ضد القوات الأمريكية التي غزت العراق في 2003.

وجرى تشييع مهيب لجثمانه في مدينة البصرة شارك فيه قائد عمليات البصرة وممثل المرجعية وأعضاء مجالس المحافظة.

وبرز أبو تحسين خلال المعارك الأخيرة وظهر في مواقع مختلفة في تقارير مصورة ولقب بـ “العنيد” و”صائد الدواعش” و”عين الصقر”، بسبب مهارته في اقتناص مسلحي التنظيم التي اشترك فيها منذ تطوعه في صفوف الحشد الشعبي بعد انهيار الجيش في الموصل منتصف 2014 .

وفي لقائه الأخير الذي ظهر فيه قرب جبال حمرين يقول: إن “هؤلاء الدواعش الذين أرسلوهم من تركيا تعرضوا للخداع، قالوا لهم نحن نسيطر على الأرض ولدينا قوات هناك، لكنهم جاءوا ليموتوا هنا”.