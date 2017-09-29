العبادي يقبل دعوة ماكرون لبحث القضية الكردية في باريس في الـ5 من أكتوبر

قال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون، إن رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي، قبل دعوة من ماكرون ،الجمعة، لزيارة باريس في الخامس من أكتوبر تشرين الأول لإجراء محادثات بشأن استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال.

وعرض ماكرون في وقت سابق المساعدة في تهدئة التوتر بين بغداد وحكومة كردستان ؛بسبب الاستفتاء ،الذي أجري يوم الاثنين، وحث على ضرورة تجنب أي تصعيد.

وأغلقت بغداد المجال الجوي لكردستان أمام الرحلات الدولية ،وتعهدت بالسيطرة على المنافذ الحدودية للإقليم.

وفي بيان ،عقب اتصال هاتفي مع العبادي، قال مكتب ماكرون إنه دعا العبادي إلى زيارة باريس ،وحث الجانبين على البقاء متحدين في أولويتهما المتمثلة في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ،وإرساء الاستقرار في العراق.

وقال ماكرون في البيان “ينبغي تجنب أي تصعيد”.

وأضاف البيان “ذكر … الرئيس بأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي العراق مع الاعتراف بحقوق الشعب الكردي… يجب أن يبقى العراقيون متحدين في ظل كون الأولوية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية واستقرار العراق”.