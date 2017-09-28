ترحيل محتجزين جزائريين في ليبيا وإنقاذ آخرين من الغرق في تونس (فيديو)

قررت السلطات الليبية، اليوم الخميس، ترحيل 11 مهاجرًا جزائريًا ظلوا عالقين بمركز أمني في العاصمة طرابلس منذ 5 أسابيع، بحسب إفادات قدمها مسؤول جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا.

وأعلن مندوب من القنصلية الجزائرية في تونس، عن إنهاء ترتيبات أمنية وإدارية لنقل مواطنيه من الأراضي الليبية إلى بلادهم عبر مطار قرطاج الدولي بتونس في رحلة جوية تضمنها طائرة خاصة مملوكة لطيران الجزائر.

وأعلنت قوات خفر السواحل التونسية، يوم الخميس، عن إنقاذ 14 جزائريًا من الغرق في عرض البحر بعدما علقوا لأيام بساحل مدينة طبرقة التونسية القريبة من ساحل القالة بالجزائر.

وقالت مصادر جزائرية “إن الرعايا العالقين بقارب صيد تقليدي الصنع كانوا في طريقهم إلى جزيرة سردينيا الإيطالية، بعدما أقلعوا قبل 3 ليالٍ من شاطئ سيدي سالم بساحل عنابة شرقي الجزائر، لكن رحلتهم وصلت إلى طريقٍ مسدودٍ”.

وتقرّر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقوفين الجزائريين فور تسليمهم للأمن التونسي، في انتظار ترحيلهم خلال اليومين القادمين عبر البوابة البرية الحدودية أم الطبول، وفق تأكيدات القنصلية العامة للجزائر في تونس.