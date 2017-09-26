بأول اجتماع في تونس.. فرقاء ليبيا يتفقون على تعديل وثيقة الصخيرات

توصل الفرقاء الليبيون، في أول اجتماع لهم الثلاثاء بتونس، إ لى توافق مبدئي بشأن عدة نقاط، أهمها تعديل اتفاق الصخيرات واستعداد البرلمان الليبي للمصادقة على هذه التعديلات التي ينتظر أن تنتهي صياغتها بشكل نهائي، خلال أسبوع، وفق ما أكده المبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة.

وأكدت مصادر ليبية حضرت الاجتماع لـ” إ رم نيوز”، أن الفرقاء الليبيين تباحثوا في اجتماعهم الأول 3 نقاط أساسية تتمثل في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وفصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي وإلغاء المادة الثامنة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

ووصفت المصادر أجواء الاجتماع الذي انعقد الثلاثاء، والذي من المقرر أن تتبعه سلسلة اجتماعات تتواصل لمدة أسبوع بأنها “ إ يجابية وممتازة” مؤكدة أن التفاهم على تعديل اتفاق الصخيرات يعتبر “خطوة بناءة” باتجاه حل الأزمة الليبية .

كما أعربت المصادر عن أملها في أن تتواصل هذه “الروح الإ يجابية” ، وأن تتحوّل إ لى “ثقافة سياسية تنحاز إلى الوطن و الشعب وقضاياه” حسب تعبيرها .

من جهته أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أنه طرح خطة عمل “تمتد لسنة و تتوافق مع المناخ الليبي”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بتونس العاصمة أن بعض التعديلات أدخلت على اتفاق الصخيرات وأنه ينتظر المصادقة عليها من قبل البرلمان، متوقعاً أن يتم ذلك خلال شهر .

كما أشار في هذا السياق إ لى أن‏ مجلس النواب الليبي وعده بالمصادقة على التعديلات الجديدة في الاتفاق، موضحاً أن اتفاق الصخيرات سيبقى ساري المفعول إلى حين التوافق النهائي على التعديلات.

وتابع ” اتفاق الصخيرات مرجعنا وإطار عملنا، لكنه بحاجة إلى تعديل”، مضيفا أن خطة العمل نصت على سلسلة محاور تنتهي خلال عام.

كما شدد على أن ليبيا أمام فرصة حقيقية للخروج من أزمتها السياسية وأن خطة السلام التي وضع تصورها تمتد لعام وتنتهي بانتخابات نيابية ورئاسية في البلاد.