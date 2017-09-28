وفد أمني تابع للحكومة الفلسطينية في الضفة يصل غزة

وصل وفد أمني تابع لحكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مساء الخميس، إلى قطاع غزة قادمًا من الضفة الغربية تمهيدًا لزيارة وفد الحكومة إلى القطاع لتسلّم مهامها، الاثنين المقبل.

وقال مصدر أمني فلسطيني، عند معبر “بيت حانون” الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، شمالي القطاع، إن “وفدًا أمنيًا يضم 7 أشخاص وصل إلى غزة”.

وأشار إلى أن الوفد سيعمل على التحضير لاستقبال أعضاء الحكومة، إضافة للاطلاع على مجمل الأوضاع الأمنية في غزة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، وصل وفد إعلامي من الضفة إلى القطاع، مكون من 11 صحفيًا لتغطية زيارة الحكومة وتسلّمها مهامها.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء الماضي، أنها ستتوجّه الاثنين المقبل إلى غزة، وستعقد اجتماعها الأسبوعي هناك، وستبدأ تسلّم مهام عملها.

وجاء إعلان الحكومة عقب حلّ حركة حماس اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.‎