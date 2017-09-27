بعد استفتاء كردستان.. فرق عسكرية من إيران والعراق لتفقد الحدود المشتركة

قرر العراق وإيران، أمس الأربعاء، إرسال فرق عسكرية من البلدين لتفقد الحدود المشتركة بينهما، وذلك بعد تصويت الأكراد لصالح استقلال إقليم كردستان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي، ونظيره الإيراني اللواء محمد حسين باقري، بحسب ما ذكرت وكالة “دفاع برس” التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن “فرقًا عسكرية من إيران والعراق، ستتفقد اليوم الخميس الحدود المشتركة بين البلدين”.

وأكد باقري أن “إيران ترفض تغيير الجغرافيا في العراق أو انفصال جزء منه”، مشددًا على أن بلاده ترفض الاعتراف بنتائج استفتاء إقليم كردستان العراق”.

وأضاف أن “إيران تعترف بعراق موحد وحدودنا المشتركة هي مع حدود العراق تحت إشراف الحكومة المركزية”، مبينًا أن “إيران ترفض سيادة الأحزاب والمجموعات السياسية في شمال العراق مع إيران”، في إشارة إلى رفض الخطوات التي اتخذها رئيس الإقليم مسعود بارزاني.

بدوره، قال عثمان الغانمي، إن “بغداد مطمئنة من استمرار دعم إيران للعراق”، مضيفًا أنه “يحمل رسالة الحكومة العراقية إلى إيران للتنسيق حول القضايا الحساسة في المنطقة، والتركيز على القضايا التي تعني الأمن القومي للبلدين”.

وأشار إلى أن “العراق لديه برامج مشتركة مع إيران تخص ضبط الحدود بين البلدين”.

وأكد أن “2% فقط من الأراضي العراقية ما زالت تحت سيطرة داعش والخطوة المقبلة هي تحرير قضاء الحويجة بمحافظة كركوك الغنية بالنفط التي تعتبر من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل”.