أمير الكويت يعود إلى بلاده مختتمًا زيارة لأمريكا دامت 21 يومًا‎ (صور)

عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده، الأربعاء، مختتمًا زيارة للولايات المتحدة أجرى فيها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ووصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة في الـ6 من سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يستقبله ترامب في البيت الأبيض بواشنطن، في الـ7 من سبتمبر/أيلول.

وتناولت المباحثات التي جرت بين الجانبين، آنذاك، التأكيد على نبذ العنف والخلافات، ودعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب.

كما بحثا علاقات البلدين وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما منطقة الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وعقب انتهاء زيارته الرسمية، قضى أمير الكويت زيارة خاصة له في نيويورك.

وكان في استقبال أمير الكويت لدى وصوله إلى مطار الكويت الدولي، ولي العهد ،الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزراء وكبار المسؤولين بالدولة.