روسيا: التحالف الغربي لا يبالي بقتل المدنيين في اليمن

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التحالف الغربي لا يأخذ في الاعتبار مقتل المدنيين في اليمن ودول أخرى، لأنه يتوقع بعد ذلك "إعادة كتابة التاريخ".

وأوضحت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على راديو سبوتنيك "لقد اعتادوا على ضرورة قصف أي أهداف - عسكرية أو مدنية أو اجتماعية، إنهم لا يهتمون على الإطلاق ما إذا كان هناك مدنيون، وكم عدد النساء والأطفال، وهل هناك كبار السن".

وعبّرت المسؤولة، في وقت سابق، عن رفضها للضربات الأمريكية على اليمن، واعتبرتها "انحرافًا عن قرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي لتصعيد الوضع في المنطقة".

وقالت زاخاروفا اليوم، إن الغربيين يعرفون أنهم "سيمحون أي لوح ويحرقون أي كتاب تاريخ مدرسي، ويهدمون أي نصب تذكاري يشهد على الحقائق، ويقيمون نصبًا كاذبًا، ويكتبون كتابًا زائفًا".

ورأت المتحدثة الروسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا والدول التي دعمت الضربات في البحر الأحمر، "تشعر بالقلق على مصالحها الخاصة". وزادت أنهم "يصرفون الانتباه عن إخفاقاتهم في أجزاء أخرى من المنطقة".

وأوضحت زاخاروفا أن المسؤولين في الولايات المتحدة، يفكرون في "التأثير على أصوات الناخبين".

وفي الأسبوع الماضي، شنَّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف لميليشيا الحوثي التي تحكم شمال اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفَّذتا 73 غارة في اليمن، أسفرت عن مقتل 5 مسلحين حوثيين وإصابة 6 آخرين.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الضربات على أهداف في اليمن بأنها رد على "تهديد حرية الملاحة"، واعدًا بمواصلتها دون تردد. وذكر أن 27 هجومًا للحوثيين أصابت سفنًا تجارية من أكثر من 50 دولة.